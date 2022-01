Vier overvallen in korte tijd

Dinsdagochtend zijn er in korte tijd vier overvallen gepleegd. Dat meldt de politie. De eerste melding was van een overval op het strand van Parasasa. Daar werd de telefoon van een toerist meegenomen. In Steenen koraal drongen zes mensen een huis binnen en namen spullen mee. Bij een overval in Kaya lamper is de auto meegenomen. Ergens anders werd een vrouw op straat beroofd van haar handtas. De politie waarschuwt om niet met teveel waardevolle spullen te lopen.

Meer over auto beroving overval Parasasa