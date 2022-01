Sint-Eustatius op ‘top destinations’- lijst CNN

CNN Travel heeft Sint-Eustatius uitgeroepen tot een top reisbestemming voor dit jaar. Het reisprogramma heeft een lijst opgesteld met 22 bestemmingen over de hele wereld. Naast Statia staan onder andere ook Jordanië, Zuid-Afrika en Napels op de lijst. Volgens CNN gaat me er vooral heen om te duiken. Maar zijn er ook mooie wandelroutes bij vulkaan the Quill. Het eiland zou goed bereikbaar zijn met de veerboot vanuit Sint-Maarten, Saba en Sint Kitts.