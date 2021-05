Curaçao kent voor de vierde dag op rij geen nieuwe coronabesmettingen. Er werden gisteren 737 tests afgenomen. Ook is er vandaag niemand genezen verklaard. Het aantal actieve besmettingen blijft daardoor staan op 33. De situatie in het ziekenhuis is ook nog steeds hetzelfde. Daar liggen 19 coronapatiënten, waarvan negen op de Intensive Care.