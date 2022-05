Vijf extra bouwvergunningen voor Sandals

Het Sandals Royal Resort is nog niet geopend en nu al zijn er plannen om uit te breiden. Gisteren heeft het resort vijf bouwvergunningen gekregen voor de tweede fase van het all-inclusive hotelproject. De Jamaicaanse hotelketen investeert ongeveer 65 miljoen dollar in de bouwactiviteiten op het voormalige Santa Barbara Resort. In de volgende fase worden er hotelkamers op zee gebouwd. Morgen is de officiële opening van het Sandals Royal Resort.

Meer over bouwvergunning ROP sandals vvrp