Villapark bij Westpunt in ontwikkeling

Op de heuvels bij Westpunt komt een villapark. Het project wordt een tweede Coral Estate, aldus projectontwikkelaar Alexander Da Costa Gomez in het Antilliaans Dagblad. Ofschoon de bouwvergunning nog niet binnen is, is het terrein al bouwrijp gemaakt. Daar heb je volgens de Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning geen speciale vergunning nodig. Ook hoeft de projectontwikkelaar geen flora- en faunaonderzoek te doen. Minister Cooper van VVRP zou enthousiast zijn. Het nieuwe project wordt aangelegd op de heuvels bij Westpunt, ten westen van Jaanchie’s. Er komen 120 kavels voor vakantiehuizen en waarschijnlijk ook een hotel of appartementencomplex. Tot slot zijn er plannen om een wereldberoemde attractie naar het eiland te halen. Welke attractie dat is wilde hij niet uit de doeken doen. Beeld: Antilliaans Dagblad