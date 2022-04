Visumplicht naar Suriname toch niet afgeschaft

In tegenstelling tot eerdere berichten van de Surinaamse overheid is de visumplicht voor bezoekers aan Suriname nog niet afgeschaft. Dat is vandaag bekendgemaakt door het consulaat-generaal van Suriname in Amsterdam.

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken maakte half april bekend dat inwoners van ruim twintig landen per 1 mei zonder een visum aan te vragen naar Suriname zouden kunnen reizen. Wel moesten deze reizigers nog 100 gulden betalen om het land in te mogen. Vandaag kwam echter het bericht dat de afschaffing van de visumplicht is opgeschort. Een duidelijke reden hiervoor is nog niet gegeven. Ook is niet duidelijk wanneer visumvrij reizen naar Suriname wel weer mogelijk wordt.

De afschaffing van de visumplicht had onder andere tot doel meer toeristen te lokken. Suriname kan wat extra geld goed gebruiken omdat het land nog steeds bezig is de zware schuldenlast af te lossen die de regering-Bouterse heeft achtergelaten. Behalve voor Nederland zou de visumplicht ook worden afgeschaft voor reizigers uit onder meer België, Engeland en de Verenigde Staten.