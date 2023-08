Voetbalbond zoekt vervanger voor Bicentini

Voetbalbond FFK is op zoek naar een nieuwe bondscoach voor het nationale elftal. Zondag beëindigde het bestuur het contract van Remko Bicentini. Hoewel er nog geen namen genoemd worden, zijn de ambities van de voetbalbond groot. Al moet FFK rekening houden met haar budget. In september start de Nations League competitie. Ook moet het elftal zich voorbereiden op de WK-kwalificatie die in 2024 van start gaat. De tegenvallende prestaties van het elftal van de afgelopen negen maanden, waarbij er vier wedstrijden zijn gespeeld en vier wedstrijden zijn verloren, hebben geleid tot het ontslag van Bicentini. Daarnaast haalde Curaçao de kwalificatie voor de eindronde van de Gold Cup niet als gevolg van het verlies tegen St. Kitts & Nevis. Waarna het contract vroegtijdig werd beëindigd.