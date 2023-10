Voetbalclubs eisen vertrek bestuur FFK

Het bestuur van voetbalbond FFK moet binnen 48 uur aftreden. Dat eisen verschillende voetbalclubs in een brief. Als het bestuur daar geen gehoor aan geeft, zullen de clubs een motie van wantrouwen indienen. In totaal hebben twintig clubs de brief ondertekend, die overigens nog niet is verstuurd. Vandaag krijgen de clubs die gisteren niet bij de bijeenkomst aanwezig waren nog de kans om zich bij de actie te voegen. De brief gaat pas morgen de deur uit. Er is veel onvrede in de voetballerij. De start van de eerste divisie is weer uitgesteld. De competitie zou op 1 oktober van start gaan, nadat deze bijna een jaar heeft stilgelegen. De openingswedstrijd tussen regerend kampioen Jong Holland tegen Jong Colombia staat nu gepland voor komend weekend.