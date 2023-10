Inspectie sluit drie horecazaken

Afgelopen weekend heeft het multidisciplinair team controles uitgevoerd bij verschillende horecazaken. Van de vijf gecontroleerde zaken voldeden er twee aan de regelgeving, terwijl drie horecagelegenheden hun deuren moesten sluiten. Bij Perfect Bar in Dein troffen de controleurs een gokmachine aan. Ook was de keuken onhygiënisch, wat leidde tot onmiddellijke sluiting. Ook bij Entre Nos aan de Kolonelsweg constateerde het team een onhygiënische situatie in de keuken. Bovendien was de drankvergunning van de zaak verlopen. Tot slot maakte restaurant Cheng Garden aan de Van Krimpenlaan zich schuldig aan meerdere overtredingen. Binnen stond een gokmachine, de keuken erg vuil en het restaurant verkocht sigaretten waarover geen accijns is betaald.