Giulia Zanoni uit El Salvador heeft Miss Teen Mundial gewonnen. De schoonheidsverkiezing vond zaterdag plaats in het WTC. In totaal namen 25 landen deel aan Miss Teen Mundial. De Curaçaose kandidate Ambar Ursulita Tovar eindigde op de tweede plaats. Derde werd Miss Puerto Rico Briyitte Ocasio. De verkiezing werd dit jaar voor het eerst op Curaçao gehouden, wat volgens toeristenbureau CTB een waardevolle promotie is voor het eiland.