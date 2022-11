Voetganger aangereden op Kaya Andruw Jones

De politie heeft gisteravond een bestuurder aangehouden die met zijn auto een voetganger had aangereden op de Kaya Andruw Jones. Die is ernstig gewond geraakt en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De automobilist had geen papieren van de auto, dat betekent dat hij geen bewijs van verzekering, wegenbelasting of keuring kon overhandigen. De wagen is in beslag genomen. De chauffeur gaf aan dat hij ter hoogte van de Kaya Kokolishi de voetganger opeens voor zijn auto zag. Ontwijken was toen niet meer mogelijk. De politie onderzoekt de zaak.