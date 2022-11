Kunstrover blijkt ook autodief

De mannen die het kunstwerk van Merly Trappenberg hebben ontvreemd uit de expositie te Sambil, blijken ook hun vluchtauto te hebben gestolen. Op camerabeelden van het winkelcentrum is te zien hoe drie mannen met het kunstwerk naar de parkeerplaats lopen, waar ze in een Volkswagen Amarok stappen. De pick-up is voorzien van stickers van een verhuurbedrijf op Curacao. Echter, de huurders hebben de wagen nooit geretourneerd na de afgesproken verhuurtermijn, blijkt uit verklaringen van de verhuurmaatschappij.

“De huurder is onbereikbaar en nergens op het eiland meer te vinden, hij is waarschijnlijk terug naar Nederland”, verklaart de verhuurder van de Amarok aan de redactie van Paradise FM. Het zou gaan om een kunstenaar woonachtig in Geleen, Limburg. De uiterlijke kenmerken die te zien zijn op een paspoortfoto van de man in bezit van de verhuurder, komen overeen met de man op de camerabeelden van Sambil. Dat de dief gepakt zal worden is dan ook zo goed als zeker: de Nederlandse politie is reeds ingelicht door de verhuurder. De vraag blijft echter of Merly haar kunstwerk ooit terug zal zien.

Vanwege het lopende politieonderzoek kunnen we de camerabeelden met daarop de daders helaas niet laten zien. Mocht je de Volkswagen Amarok met kenteken X95-94 tegenkomen, neem dan contact op met het Korps Politie Curacao via telefoonnummer 917.