Vonnis niet meer nodig: Moses komt vrijwillig naar vergadering

Statenlid Marilyn Moses heeft vandaag aan het eind van het kort geding van Shaheen Elhage aangegeven dat ze vrijwillig naar de komende vergadering van het parlement gaat. Daarmee lijkt het niet meer nodig dat de rechter een vonnis wijst. Als Moses niet gaat, zal rechter Kimberley Lasten uiterlijk 12 augustus uitspraak doen in het kort geding dat vandaag is behandeld.

Het gaat om de vraag of de rechter Statenleden kan dwingen om naar een parlementsvergadering te komen. Rechter Lasten probeerde tijdens de zitting de partijen dichter bij elkaar te laten komen. De rechter betreurde echter dat de Statenleden in een kort geding bijeen moesten komen. “Want ons land is in crisis. En we verliezen op deze manier tijd en geld.”