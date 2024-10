Voor einde van het jaar: 320 nieuwe airconditioners op Curaçaose scholen

Voor het einde van dit jaar worden er 320 nieuwe airconditioners geïnstalleerd op scholen op Curaçao. Dit heeft Onderwijsminister Sithree van Heydoorn laten weten aan de Staten. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. De installatie van de airco’s maakt deel uit ‘van de bredere inspanningen van het ministerie om het klimaat op scholen te verbeteren’, zo stelt de minister. Daarbij wordt begonnen met de aanpak van de extreme hitte in de klas. Volgens Van Heydoorn beschikken verschillende scholen al langer over airconditioning, maar zijn extra units hard nodig vanwege de warmte.

Stichting Onderhoud Schoolgebouwen heeft van elk schoolbestuur, behalve van de Dienst Openbare Scholen, een inventaris van de benodigde artikelen ontvangen. De plaatsing van de 320 airconditioners is dan ook gebaseerd op de behoeften die door elke school zijn aangegeven. De aanschaf en installatie van de airco’s wordt gefinancierd vanuit de 1 miljoen gulden die het ministerie eerder dit jaar beschikbaar stelde. Daarnaast hebben de scholen ook andere artikelen zoals ventilatoren en waterkoelers ontvangen.