Veertien jaar na 10-10-10; hoe staat Curaçao er voor?

Op donderdag 10 oktober organiseert de Hogeschool van Amsterdam een interactief symposium in het kader van 10 oktober 2010. Dat is de datum waarop Curaçao een autonoom land binnen het Koninkrijk werd. Op het symposium, getiteld ‘Kòrsou-Konferensha’, vergelijken sprekers de toenmalige ambities met de huidige stand van zaken onder meer op het gebied van economie en onderwijs. Organisatoren Miguel Goede en Sander Schroevers debatteren vervolgens met Dick Drayer, Tanja Fraai, Orlando Meulens en Mahatma Martinus over de huidige staat van Curaçao. De conferentie is online te volgen.

De Kòrsou-Konferensha wordt geopend door Saskia de Reuver (Directeur Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties) met een introductie over de huidige samenwerkingsprogramma’s. De Nederlandse vertegenwoordiger op Curaçao, Edson Hato, gaat hierna dieper in op de sterke verbinding tussen beide landen. De Kòrsou-Konferensha is gratis en geïnteresseerden zijn van harte welkom om live aanwezig te zijn op de Business Campus van de Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam Zuidoost. Het geheel wordt gelijktijdig online uitgezonden via: http://tiny.cc/korsou