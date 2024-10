Financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten met drie jaar verlengd

Het financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten is opnieuw met drie jaar verlengd. Dat heeft de Rijksministerraad besloten, zo meldt de website Dossier Koninkrijksrelaties. Een evaluatiecommissie heeft aan de raad laten weten dat beide landen nog altijd niet voldoen aan de normen die in de Rijkswet financieel toezicht zijn vastgelegd. Het College financieel toezicht zal daarmee in ieder geval tot en met 2027 het begrotingsbeleid voor beide landen blijven monitoren. De evaluatiecommissie gaf als verzachtende omstandigheid aan dat beide landen door de coronapandemie in een economische crisis zijn beland.

Het Cft voor Curaçao en Sint Maarten werd in 2007 ingesteld. Volgens de Rijkswet wordt pas besloten om het toezicht op te heffen als beide landen kunnen aantonen dat ze hun financieel beheer structureel op orde hebben.