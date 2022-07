Voor het eerst een medisch moleculair microbioloog op Curaçao

De Medical Laboratory Services wordt versterkt met een medisch moleculair microbioloog. De Curaçaoënaar Angelino Tromp zal de eerste laboratoriumspecialist in de regio zijn die gespecialiseerd is in de moleculaire diagnostiek van infectieziekten. Tromp kijkt ernaar uit om samen met de lokale en regionale instituten en deskundigen de beste diagnostiek en zorg te leveren aan de bevolking.

Op zijn LinkedIn schrijft Tromp dat hij Curaçao in 2007 achterliet om in Nederland te gaan studeren en “wat” te doen met virussen en bacteriën. “De ultieme wens was om ooit daarmee iets te kunnen betekenen voor mijn roots, de eilanden uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Na 15 jaar, een bachelor Life Sciences met major Microbiologie, een master Biomedische Wetenschappen met specialisatie Infectieziekten en Immunologie, een PhD in Medische Microbiologie, een postdoctorale erkenning tot Medisch Microbiologisch Onderzoeker en een postdoctorale specialisatie tot Medisch Moleculair Microbioloog, is het zo ver.”