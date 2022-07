GGD Amsterdam stopt met metingen bij Julianadorp

GGD Amsterdam stopt met de luchtmetingen bij Julianadorp. Volgens de staatssecretaris van Defensie zijn de metingen niet meer nodig. De concentraties van schadelijke stoffen, waaronder nikkel, vanadium en zwaveldioxide zijn sinds 2016 aanzienlijk gedaald. Bovendien verschillen de gemeten concentraties niet bijzonder veel in vergelijking met de luchtkwaliteit in Nederland. GGD Amsterdam is in 2016 begonnen met de metingen op fijnstof en zwaveldioxide op verzoek van de toenmalige minister van Defensie. Het Defensiepersoneel in Julianadorp maakte zich destijds zorgen over de uitstoot van de Isla-raffinaderij. In 2013 mocht het personeel op kosten van Defensie verhuizen naar een ander deel van Curaçao. Dat de concentratie van schadelijke stoffen laag is, is niet verwonderlijk. Sinds eind 2019 ligt de raffinaderij stil.