Best geslaagden in het zonnetje gezet

Met je neus in de boeken zitten loont. De best geslaagden van de vakken Nederlands, Biologie en Scheikunde werden gisteren in het zonnetje gezet. Het taalgenootschap De Orde van den Prince reikte certificaten en cadeaus uit aan de havo en vwo leerlingen met de hoogste cijfers voor Nederlands. Ook het landslaboratorium reikte een prijs uit aan zes uitblinkers. De ADC BIOSCH Award werd uitgereikt aan de leerlingen die het best scoorden voor biologie en scheikunde. Dit is het vierde jaar op rij dat ADC deze award geeft. De best geslaagde vwo leerling van het Radulphus College viel drie keer in de prijzen. Zowel voor Nederlands, Scheikunde (9,5) als Biologie (8,4) behaalde Wilson het hoogste cijfer.

Uitreiking van de certificaten en cadeaus door de Orde van den Prince bij Gallery Alma Blou