‘’Reis naar Dubai werpt vruchten af’

Curaçao is een van de weinige landen die een persoonlijke uitnodiging heeft gekregen voor het Saudi-Caribbean Investment Forum. Volgens minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling wijst dit erop dat de gesprekken die de Curaçaose delegatie in Dubai heeft gevoerd haar vruchten afwerpt. Het forum met investeerders uit Saudi-Arabië vindt tot en met morgen plaats in de Dominicaanse Punta Cana. Projecten die investering behoeven worden op het forum aan de man gebracht. De Curaçaose delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van MEO en de interim-directeur van Cinex, Jeanette Bonet. Het forum wordt georganiseerd door de Caribbean Association of Investment Promotion (CAIPA). Deze organisatie is verantwoordelijk voor de promotie van investeringen in de regio.