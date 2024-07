Voormalig CBCS-directeur veroordeeld

Emsley Tromp is veroordeeld voor valsheid in geschrifte. De oud-directeur van de centrale bank (CBCS) heeft een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een proeftijd van 2 jaar gekregen. Ook René Lourents stond voor dezelfde misdaad terecht. Hij heeft 8 maanden voorwaardelijk gekregen en een proeftijd van 2 jaar. Beide mannen zijn vrijgesproken van omkoperij en witwassen van geld. Dat heeft de rechter vandaag geoordeeld in de Hercules zaak.

De zaak draait om Curaçao Fashion Group. Onder deze groep zou Tromps voormalige partner Yanet de Castro 2 kledingzaken in Renaissance Mall runnen. Dit bedrijf werd in 2009 door Lourents opgericht op verzoek van Tromp. Volgens het Openbaar Ministerie gebruikten ze het kledingbedrijf als vehikel om zichzelf te verrijken. Daarvoor vervalsten ze een leenovereenkomst van ruim 400 duizend dollar. Echter, volgens de rechter kan de transactie niet juridisch als witwassen of omkoperij worden gezien.

Beide verdachten hadden ten tijde van hun hoge functies bij de CBCS een voorbeeldfunctie. Hun integriteit moet onberispelijk zijn. Hun handelen heeft het vertrouwen van de burgers in het openbaar bestuur ernstig geschaad, aldus de rechter.

Zowel de verdachten als het Openbaar Ministerie kunnen binnen 14 dagen in hoger beroep gaan.