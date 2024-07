Ruim 2 miljoen voor lokale theatergroepen

Een historisch moment. Het Nederlandse Fonds voor de Podiumkunsten heeft voor het eerst een meerjarige productiesubsidie toegekend aan Curaçaose theatergroepen. Teatro Bulabanda en Teatro KadaKen krijgen in de periode 2025-2028 ruim 2 miljoen gulden om voorstellingen te maken. Dat is vandaag bekendgemaakt. Bulabanda staat onder artistieke leiding van Albert Schoobaar. Het gezelschap maakt kritisch, poëtisch theater over maatschappelijke ontwikkelingen. De komende periode gaat de groep op zoek naar de ziel, het geweten en het geheugen van Curaçao. De andere subsidieontvanger Teatro KadaKen wordt geleid door Lou Nisbet. In totaal heeft het fonds 127 aanvragen gehonoreerd. Het gaat om een jaarlijks totaalbedrag van 40,2 miljoen euro.

Foto Margo Groenewoud