Voormalig minister Financiën legt kritiek huidige minister naast zich neer

Voormalig minister van Financiën Kenneth Gijsbertha ontkend de kritiek van huidig minister van Financiën Javier Silvania dat hij gelogen heeft over de duurtetoeslag. Gijsbertha zou zich niet hebben verzet en de eisen van Nederland te hebben geaccepteerd. In de Èxtra zegt Gijsbertha dat Nederland wel degelijk door het kabinet Rhuggenaath is aangesproken op het voorstel om 10% te korten op de duurtetoeslag, een bedrag dat op het inkomen van ambtenaren wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren. Gijsbertha verwijst naar punt B13 van het Landspakket dat met het vorige kabinet is besproken. Daaruit blijkt dat een definitieve beslissing over een korting op de duurtetoeslag uiterlijk 15 december aanstaande genomen kan worden als er geen realistisch alternatief is gevonden. Minister Silvania kondigde enkele dagen geleden opmerkelijk genoeg aan dat er een realistisch alternatief voor de korting onderzocht wordt.