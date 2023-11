Voorstel naamswijziging Arubastraat in ErDaJa Boulevard

Voormalig sportman Erno Daniel Jansen verdient een erkenning. Daarom heeft oud-parlementariër Mac Cijntje een voorstel ingediend bij de straatnamencommissie. De Arubastraat zou volgens hem gewijzigd moeten worden in de Erno Daniel Jansen Boulevard, oftewel de ErDaJa Boulevard. Behalve de naamswijziging pleit hij ook voor een grondige reconstructie van de Arubastraat. Te beginnen met de verwijdering van het viaduct. Volgens Cijntje belemmeren viaducten de verkeersdoorstroom en verminderen ze de bereikbaarheid van delen van de binnenstad. Het is niet bekend of minister Cooper van VVRP het plan van Cijntje steunt. Het oud-PS-Statenlid werkt bij Openbare Werken en is voornamelijk bezig met eigen projecten.