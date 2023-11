Vanmorgen is de vijftiende verkeersdode op Curaçao gevallen. Het dodelijke verkeersongeval vond plaats aan de Kaminda Serapio Pinedo bij Sta. Cruz. Het slachtoffer moet nog geïdentificeerd worden. Wel is bekend dat het om een vrouw gaat. De politie heeft de zaak in onderzoek. Mogelijk zou een derde auto bij het incident betrokken zijn geweest. Ooggetuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie. Beeld: Di tur un poko