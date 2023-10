VPCO-bestuur ontzegt directeur toegang tot werkmail

Het geschil tussen de VPCO-directeur en het bestuur heeft een nare wending gekregen. Maghalie van der Bunt-George heeft geen toegang meer tot haar werkmails. Alle e-mails die mensen naar haar sturen komen terecht bij het bestuur. Dat schrijft ze in een ingezonden brief in het AD. Op 2 september diende ze haar ontslag in omdat ze niet op een lijn zit met het bestuur. Ze verschillen van mening over de prioriteiten van de organisatie en de taakverdeling tussen het bestuur en de directie. Het arbeidsconflict heeft voor veel onrust gezorgd onder het personeel en de leden van het VPCO. Velen van hen zitten met vragen. Vandaar dat Van der Bunt-George bereid is om eind oktober in een algemene ledenvergadering tekst en uitleg te geven. Dan keert ze terug van vakantie.

Overigens had Van der Bunt-George haar ontslag ingetrokken en mediation aanvaard. Het bestuur heeft toen aangegeven niet akkoord te gaan met het intrekken van het ontslag.