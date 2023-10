VPCO-directeur stapt op

Maghalie van der Bunt-George vertrekt als algemeen directeur bij het VPCO-schoolbestuur. Ze zou op 2 september haar ontslag hebben ingediend. Volgens Van der Bunt-George is er de afgelopen tijd een verandering gekomen in de samenwerking met het bestuur. Dit heeft ertoe geleid dat zij haar conclusie trok en ontslag nam. Het bestuur heeft daardoor de ruimte gekregen om iemand te kiezen die meer past bij wat zij voor ogen hebben. Zelf verklaart het bestuur dat het de bedoeling is om de governance van de VPCO effectiever en meer eigentijds te maken. Deze week voert het bestuur gesprekken met het personeel over het nieuwe model. Ook wordt er gesproken met de kerken die de VPCO hebben opgericht.