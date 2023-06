Vragen in Tweede Kamer over Jamel Lomp

Tweede Kamerlid Wybren van Haga van de Groep Van Haga heeft een brief gestuurd naar de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Franc Weerwind over Curacaoenaar Jamel Lomp. Die stak eerder deze maand een bewaakster van een Albert Heijn-filiaal in Den Haag dood. Van Haga vraagt aan de minister hoe het kan dat een man waarvan al jarenlang bekend is dat hij ernstige psychologische problemen heeft en zeer gewelddadig is in Nederland vrij rond kan lopen. Op Curaçao wilde de rechtbank Lomp laten opnemen in een TBS-kliniek. Maar de toenmalige minister van Justitie in Nederland wees dat verzoek in 2018 af.