Dieven slaan hun slag op luchthaven

Diefstal van auto-onderdelen is volgens justitie een groot probleem op het eiland. Elke week zijn er wel enkele meldingen. De EXTRA schrijft vandaag over een bijzondere diefstal. Onbekenden hebben een KIA opengebroken en veel onderdelen meegenomen. De auto is eigendom van autoverhuurbedrijf Sixt Rent A Car en stond het terrein van de luchthaven. De dieven hebben niettemin uitgebreid de tijd genomen om alle gewenste onderdelen los te schroeven en mee te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

