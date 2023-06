Definitieve rapport over Girobank is klaar

Het definitieve rapport over het faillissement van de Girobank is klaar. Dat meldt de EXTRA vandaag. Het heeft volgens de krant vier jaar geduurd voordat er een uitgebreid rapport is over de oorzaken en de gevolgen van het bankroet van de bank, die in december 2019 in de problemen kwam en kort daarop haar deuren sloot. Het rapport is inmiddels aan de regering overhandigd, die moet het nu bestuderen. Daarna wordt bepaald wat er naar buiten wordt gebracht. Het rapport is opgesteld door bureau Deloitte na een opdracht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Nederland en Curaçao zijn momenteel in overleg over een lening om oud-klanten van de bank in ieder geval een deel van hun geld terug te geven.