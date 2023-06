Opnieuw aanwijzing voor CMC

Inspecteur-generaal Sirving Keli heeft gisteren een nieuwe aanwijzing aan het ziekenhuis CMC opgelegd. Het is de tweede aanwijzing in vier dagen. Volgens verschillende media gaat het om aanwijzing met een grote impact. Het gaat namelijk om de plicht van het ziekenhuis om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat er voldoende medisch specialisten zijn. In de afgelopen periode hebben verschillende artsen aangegeven niet langer in het CMC te blijven werken nu door de rechter is bepaald dat er een normering is aan hun inkomen. Inspecteur Keli heeft het ziekenhuis opgedragen zo snel mogelijk actie te ondernemen om te voorkomen dat er een probleem ontstaat nu verschillende medisch specialisten hebben aangekondigd te vertrekken.