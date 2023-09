De bouw van appartementencomplex Epic at the Bay gaat vrijdag van start. Dan vindt de officiële groundbreaking plaats. De eerste fase van het bouwproject bestaat uit 44 luxe woningen bij Piscaderabaai. In totaal beslaat het project vier fases. Stapsgewijs komen er villa’s, appartementen en retail. Projectontwikkelaar is Bayside Development. Directeuren zijn Ryan Godschalk en Michiel Schoon.