Wereldtoerismedag in teken van groene investeringen

Vandaag is het wereldtoerismedag. Centraal staat de culturele, sociale, politieke en economische waarde van toerisme. Het thema dit jaar is groene investeringen. Ook het Curaçaose toeristenbureau staat achter dit thema. Volgens CTB moet de toeristische groei hand in hand gaan met investeringen in mensen, de planeet en welvaart.

Sinds 1979 wordt deze dag op 27 september gehouden ter herinnering aan de datum waarop in 1970 de statuten van de UNWTO (United Nations World Tourism Organization) werden goedgekeurd, een belangrijk moment in de ontwikkeling van het hedendaagse wereldtoerisme.)