Vrouw achter het stuur veiliger

Vrouwen veroorzaken veel minder vaak een ongeluk op Curaçao. Dat blijkt uit cijfers van Forensys uit 2019. In 59 procent van de gevallen wordt een ongeluk veroorzaakt door een man en in slechts 37 procent van de gevallen door een vrouw. Er vonden in 2019 ruim 13 duizend verkeersongelukken plaats, waarbij bijna 21 duizend mensen betrokken waren. Hiervan was acht procent niet verzekerd en had dertien procent geen rijbewijs bij de hand, twee procent had een ongeldig rijbewijs. Bij 21 procent van de ongelukken was er iemand gewond geraakt. Bij 258 ongelukken was er sprake van overmatig alcoholgebruik.

