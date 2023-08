Vrouw zwaargewond na steekincident

Een vrouw is gisteren neergestoken door haar ex. Het slachtoffer liep daarbij meerdere steekwonden op en moest met spoed naar het CMC worden gebracht. Het incident vond plaats in Otrobanda, in de Havenstraat. De politie wist de dader dezelfde avond op te pakken. Daar ging wel een achtervolging aan vooraf. Ook heeft de man geprobeerd zelfmoord te plegen door in zijn polsen te snijden. De verdachte werd eerst naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Daarna werd hij voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. De politie meldt dat de verdachte voorlopig vast blijft zitten in afwachting van het onderzoek.