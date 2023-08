Curaçao host internationaal pokertoernooi

Minister van Financiën, Javier Silvania, organiseert een eigen evenement op Curaçao in samenwerking met SiGMA. ‘Minister of Finance in association with SiGMA’ wordt van 25 tot 27 september georganiseerd op het eiland. Op 25 september wordt tevens de Curaçao Invitational Poker gespeeld van de World Poker Tour. Het evenement moet de ‘internationale partijen en de lokale ondernemers met elkaar verbinden’. Het evenement op Curaçao wordt het eerste evenement van SiGMA in het Caribisch gebied. Het toeristenbureau CTB is ook als partner bij het event betrokken.