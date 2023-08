UoC voert aanbevelingen kritische nulmeting door

De Universiteit van Curaçao werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Sinds de publicatie van de kritische nulmeting is de UoC gestart met het uitwerken van een plan om de kwaliteit te verbeteren. Dat werd gistermiddag op een persconferentie door de rector magnificus verklaard. Het ontwikkelings- en groeiplan wordt binnenkort aan het personeel gepresenteerd, waarop ook zij hun input kunnen leveren. Ook heeft de UoC al enkele verbetermaatregelen doorgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld per 1 april een managementteam gevormd dat bepaalde taken van de rector heeft overgenomen. Daarnaast krijgen de docenten met ingang van het nieuwe collegejaar trainingen aangeboden om hun vaardigheden op te krikken. De universiteit werkt verder aan transparantie en het wegwerken van financiële tekorten.