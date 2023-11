VVD grootste partij op Curaçao

In tegenstelling tot Nederland is VVD de grootste partij op Curaçao. 237 kiezers hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezing op de partij van Yeşilgöz gestemd. Daarna volgen de linkse partijen Groenlinks/PvdA (144) en D66 (99). In totaal brachten 845 personen hun stem uit bij de Vertegenwoordiging in Scharloo. Dat komt neer op een opkomst van bijna 68 procent. Op Aruba werd de combinatie GroenLinks/PvdA (102) de grootste en op Sint Maarten D66 (33). Op geen van de eilanden ging PVV, de grote winnaar in NL, er met de meeste stemmen vandoor. De op de eilanden uitgebrachte stemmen moeten nu nog door het Nationaal Briefstembureau in Den Haag worden vastgesteld.