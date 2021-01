Wateroverlast in Mahaai

Het bestuur van Buurtvereniging Mahaai vraagt dringende aandacht van de overheid voor het water dat continu blijft staan en stromen vanuit de Angloweg via Mahaaiweg naar Rozenweg. Het gaat om grondwater dat continu op de openbare weg wordt gepompt. Het gevolg is dat de wegen glibberig worden doordat er algen groeien. In de afgelopen jaren zijn hierdoor meermalen verkeersongevallen gebeurd. Daarnaast ontstaat er volgens de buurtvereniging door het stilstaande water een onhygiënische situatie en zijn er veel muggen en vliegen.