Onduidelijkheid over wateraansluitingen

Er is onduidelijkheid over de vraag of huishoudens op Curaçao opnieuw worden afgesloten van water als ze niet aan de getroffen betalingsregeling kunnen voldoen. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Volgens de krant heeft het ministerie van SOAW laten weten dat huishoudens die tijdens de coronapandemie met bemiddeling van het ministerie zijn aangesloten, nu alsnog worden afgesloten. Dat gebeurt als mensen zich niet aan de betalingsregeling houden. Financieel directeur Neysa Isenia [NEI-za I-SE-nia] van Aquelectra ontkent dit tegen de krant. Volgens haar worden wel sommige huishoudens van elektra afgesloten.

Zo’n driehonderd huishoudens hebben zich tijdens de coronapandemie gemeld voor bemiddeling. Maar volgens de medewerker van SOAW is het waarschijnlijk dat nog veel meer huishoudens zonder water zitten vanwege openstaande betalingen.

(Foto: Caribisch Netwerk)