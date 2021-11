Voor de tweede dag op rij is iemand op Curaçao overleden aan de gevolgen van covid-19. Het gaat om iemand die thuis lag, dus niet in het ziekenhuis. Na 18 dagen zonder sterfgeval, staat de teller met de twee slachtoffers van de afgelopen dagen op 177. Het aantal mensen in het ziekenhuis met covid blijft gelijk: negen, waarvan vier op de IC en één uit Sint Maarten.