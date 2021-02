Weer grote prijsverschillen bij supermarkten 

Vreugdenhil is de goedkoopste in vlees en beleg. Voor groente kom je het voordeligst uit bij Mangusa Rio Canario en voor fruit is dat het geval bij Esperamos. Dat meldt de Fundashon Pa Konsumidó aan de hand van een analyse in januari van 93 producten bij 22 supermarkten. Mangusa Hypermarket had de meeste producten op voorraad. De prijzen van verse producten verschillen nogal binnen de supermarkten: voor een kilo sirloin steak betaal je bij Supermarket 2000 30 gulden, terwijl dit bij Mangusa slechts 15 gulden kost. Ook de prijs van broccoli verschilt nogal, bij sommige supermarkten kost een kilo bijna 17 gulden, terwijl dit bij Esperamos nog geen 6 gulden kost.