Weer iemand overleden door corona, totaalaantal doden stijgt naar 161

In de coronacijfers van maandag werd er naast 10 nieuwe besmettingen ook een overleden CMC-patiënt vermeld. Het totaalaantal mensen dat op Curaçao is overleden aan de gevolgen van Covid-19 is daarmee verder gestegen naar 161. 31 personen zijn weer coronavrij verklaard. In het CMC liggen er 28 Covid-patiënten, waarvan 14 op de intensive care. Het totaalaantal actieve gevallen op het eiland stond maandag op 425.