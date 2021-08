Weer twee doden door corona

Er zijn weer twee patiënten overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting, 1 thuis en 1 in het ziekenhuis. Zo meldt de Voorlichtingsdienst. Daarmee is het aantal doden op Curaçao verder opgelopen naar 142. Het aantal patiënten in het CMC staat op 36, dat is 1 patiënt minder dan gisteren. Uit 1773 tests zijn er 43 nieuwe besmettingen naar voren gekomen. 56 personen zijn coronavrij verklaard, waardoor het totaalaantal actieve gevallen nu staat op 476.