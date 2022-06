Weer verlies voor Centrale Bank in 2021

De Centrale Bank heeft in 2021 rode cijfers geboekt. Het verlies bedraagt in totaal 2,9 miljoen gulden. Dit is een verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2020 sloot de Centrale Bank het jaar af met een verlies van zo’n 3,9 miljoen gulden. De slechte cijfers is het gevolg van de coronacrisis. Door de relatief lage rentestanden zijn de opbrengsten van de beleggingen van de centrale bank in 2021 opnieuw gedaald. Deze zijn met ongeveer 8,8 miljoen gulden afgenomen ten opzichte van 2020.