Weinig animo voor baan in hospitality 

De horeca- en hotelsector heeft meer dan 300 vacatures die moeilijk vervuld worden. Volgens CHATA-directeur Seferina-Rojas komt dit omdat ervaren personeel niet meer durft te werken in de hospitality, maar een groot deel is ook naar het buitenland vertrokken. De vraag naar schoonmakers, keukenpersoneel en front-office medewerkers is groot. In 202 hebben 9 duizend mensen hun baan verloren als gevolg van de pandemie. Chata wil een een grootschalig trainingstraject opzetten voor werkzoekenden. De Horecavakbond is ook van plan een dergelijk traject op te zetten.

