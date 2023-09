Wel strafrechtelijk onderzoek in Ennia-zaak

De afgelopen dagen is er veel ophef over het capaciteitstekort bij het OM. In de media werd namelijk bericht dat het OM geen strafrechtelijk onderzoek doet in de Ennia-zaak. Reden daarvoor is het gebrek aan mankracht en deskundigheid. Vandaag meldt het OM dat er wel iets is gedaan met de twee aangiftes van de centrale bank naar Hushang Ansary en zijn team. Er loopt al enige tijd een strafrechtelijk onderzoek, dat nog niet is afgerond. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Recherche Samenwerkingsteam, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Team van het OM. Vooralsnog worden er verder geen mededelingen gedaan. Er loopt ook een civielrechtelijke zaak. Daarin werd Ansary veroordeeld om ruim 1 miljard gulden terug te betalen. De Iraans-Amerikaanse investeerder is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Deze loopt nog.