TWEE CURAÇAOSE ATLETEN OP WK IRONMAN

Casper Camps en Jolinda Bokhorst zijn gekwalificeerd voor het Wereldkampioenschap Ironman. Beiden zijn de eerste Curaçaose atleten die dit hebben gepresteerd. Dat meldt het ministerie van Sport. Casper Camps heeft meegedaan aan het wereldkampioenschap Ironman voor heren in de Franse stad Nice. Het WK voor dames vindt plaats op 10 oktober in Kona, Hawaï. Zowel Casper als Jolinda omarmen de Ironman-slogan “Anything is Possible” en hopen een voorbeeld te zijn voor anderen. Ook willen ze de triathlonsport op het eiland laten groeien. Volgend jaar zijn ze van plan om met meer dan 20 Curaçaose atleten deel te nemen aan de Halve en Hele Ironman in Barcelona. Ze zien dit als een kans om hun passie voor de sport te delen en anderen aan te moedigen hun eigen grenzen te verleggen.