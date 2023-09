Silvania in gesprek met nieuw bestuur medisch specialisten

Silvania is weer bereid om met de medisch specialisten in gesprek te gaan. Gisteren hebben de specialisten in loondienst van het CMC een nieuw bestuur gekozen. Nu de oude garde weg is, kan er volgens de minister van Gezondheid weer onderhandeld worden over het maximumsalaris van de specialisten. Daarvoor gaat Silvania een werkgroep installeren. Naast de landsverordening Normering Topinkomens staat ook de kwaliteit van de zorg op de agenda. Het nieuwe bestuur bestaat uit onder anderen Vanessa Marcha (gynaecoloog), Igor Gomes Bravio (gynaecoloog, oncoloog), Roxanne Gouverneur (dermatoloog), Izyocat Hooker (interventie radioloog), Chanielle Salsbach (internist-oncoloog) en Nicole Boye (oncologisch chirurg).

Silvania had vooral problemen met de vorige voorzitter Michel Berry. De minister vond hem partijdig en betichtte hem van het hebben van een persoonlijke vendetta jegens hem.