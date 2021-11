La Casa del Habano heeft haar eerste winkel en lounge geopend op Curaçao. De keten die vooral sigaren verkoopt heeft meer dan 150 vestigingen over de hele wereld en nu dus ook op ons eiland. De nieuwe winkel aan de Schottegatweg Oost is gisteren feestelijk geopend. Volgens de initiatiefnemers is de sigaar en het roken ervan een ware ‘levensstijl’.